Китай увеличил дополнительные пошлины на товары из США до 125 процентов

Китайская Народная Республика увеличивает дополнительные пошлины на американские товары до 125 процентов, об этом информирует сайт комитета тарификации при госсовете КНР.
«Тарифная ставка будет скорректирована с 84 процентов до 125 процентов», — говорится в сообщении.
Решение китайской стороны вступает в силу в субботу. В Китае заявили, что «ненормально высокие» тарифы Соединённых Штатов «серьёзно нарушают правила международной торговли».
Кроме того, в заявлении сказано, что данные пошлины противоречат основным экономическим законам и «здравому смыслу».
Помимо этого, американские пошлины являются «актом запугивания и принуждения».
Напомним, в начале апреля президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о вводе новых пошлин «против всех стран». Вашингтон установил тарифы в размере 20 процентов на большинство импортируемых товаров из Европы, а для КНР — в размере 34 процента.
Китайская Народная Республика в ответ на данные меры ввела тарифы в 34 процента в отношении США. После этого Трамп увеличил ставку до 104 процентов, КНР ответила увеличением пошлин до 84 процентов. Трамп решил поднять пошлины до 145 процентов.
Ранее сообщалось, что посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй назвал увеличение пошлин США «утолением жажды ядом».