Китай увеличил дополнительные пошлины на товары из США до 125 процентов

Китайская Народная Республика в ответ на данные меры ввела тарифы в 34 процента в отношении США. После этого Трамп увеличил ставку до 104 процентов, КНР ответила увеличением пошлин до 84 процентов. Трамп решил поднять пошлины до 145 процентов.