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В РАН решили переселяться на другие планеты

Человечество сможет достичь дальнего космоса через три-четыре поколения, сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Сергей Чернышев. Это станет необходимым шагом в связи с ограниченной продолжительностью существования Земли на галактическом уровне.

Через три-четыре поколения люди смогут достичь дальнего космоса.

Человечество сможет достичь дальнего космоса через три-четыре поколения, сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Сергей Чернышев. Это станет необходимым шагом в связи с ограниченной продолжительностью существования Земли на галактическом уровне.

«Дальний космос станет доступен человеку через три-четыре поколения…» — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Чернышева. Вице-президент РАН также отметил, что с учетом галактических масштабов существование жизни на Земле имеет свои временные рамки. В связи с этим рано или поздно возникнет необходимость рассмотрения вопроса о возможности колонизации ближайших планет.