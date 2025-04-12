В РАН решили переселяться на другие планеты

«Дальний космос станет доступен человеку через три-четыре поколения…» — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Чернышева. Вице-президент РАН также отметил, что с учетом галактических масштабов существование жизни на Земле имеет свои временные рамки. В связи с этим рано или поздно возникнет необходимость рассмотрения вопроса о возможности колонизации ближайших планет.