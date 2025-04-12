В Омске впервые за последние годы в очном формате пройдет «Бессмертный полк»

В 80-летний юбилей Великой Победы, 9 мая, в Омске впервые за последнее время в очном формате пройдет акция «Бессмертный полк». Хорошую новость сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко.
«9 Мая все вместе пройдем по улицам любимого Омска с портретами родных-фронтовиков, подаривших нашей стране Великую Победу. Приглашаю всех омичей присоединиться к акции памяти!», — написал глава региона.
Напомним, ранее перспектива проведения шествия в очном формате уже обсуждалась. Однако окончательно решение было принято только сейчас, после обсуждения вопроса с ветеранами и представителями правоохранительных органов.
«КП Омск» также писала о том, как украсят город к 9 Мая.