Космос поделят на государственный и частный

По его словам, ближний космос стал частью цифровой экономики, поэтому главными игроками здесь станут компании, развивающие цифровые экосистемы. В качестве примера собеседник URA.RU привел ВКонтакте, МТС, Мегафон, Сбербанк, РЖД и Яндекс. Государство же, во главе с «Роскосмосом» сосредоточится на освоении Луны и Марса, оставив низкие орбиты частникам, резюмировал Ионин.