Китай устроил икорный бум в США дешёвыми поставками деликатеса

В то же время продавцы стараются не указывать страну происхождения икры, чтобы избежать предвзятости, говорится в публикации. Доля российской икры на американском рынке остаётся малой, так как она попадает под санкции. Автор материал отметил, что ожидает скорого завершения бума этого деликатеса на фоне торговой войны с Китаем и введения новых пошлин.