Трамп рассказал о своей форме: «Хорошее сердце, хорошая душа, прошел когнитивный тест»

«Я чувствую, что в хорошей форме: хорошее сердце, хорошая душа. Я хотел немного отличиться от Джо Байдена, прошел когнитивный тест. Не знаю, что еще сказать вам, кроме того, что правильно ответил на все вопросы», — подчеркнул Дональд Трамп, общаясь с журналистами.