Трамп рассказал о своей форме: «Хорошее сердце, хорошая душа, прошел когнитивный тест»

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сдал тест на когнитивные способности. По его словам, американцам важно видеть в качестве главы государства человека, который успешно проходит такие исследования. Дональд Трамп сравнил свои умственные способности с когнитивными возможностями бывшего президента США Джо Байдена.
Он отметил, что экс-глава государства отказывался проходить такие тесты. Интересно, что пройти исследование не захотела и кандидат в президенты США Камала Харрис. Это, по словам хозяина Белого дома, отличает его от других.
«Я чувствую, что в хорошей форме: хорошее сердце, хорошая душа. Я хотел немного отличиться от Джо Байдена, прошел когнитивный тест. Не знаю, что еще сказать вам, кроме того, что правильно ответил на все вопросы», — подчеркнул Дональд Трамп, общаясь с журналистами.
Американский лидер прошел плановое медицинское освидетельствование. Эта проверка стала первой с момента покушения летом 2024 года.