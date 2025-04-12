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Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днем космонавтики. Видео

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили жителей России с Днем космонавтики. Пресс-служба «Роскосмоса» опубликовала их видеопоздравление.

Экипаж МКС поздравил россиян.

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили жителей России с Днем космонавтики. Пресс-служба «Роскосмоса» опубликовала их видеопоздравление.

«Дорогие соотечественники… От всего сердца поздравляем вас с Днем космонавтики! В нашей стране космос всегда был больше, чем профессия», — сказал Овчинин. Кадры с поздравлениями космонавтов были выложены в telegram-канале «Роскосмоса».

Вагнер также отметил возрождающийся интерес к космической отрасли среди молодежи, что видно по увеличивающемуся числу детей, стремящихся узнать больше о космосе и ракетостроении. Песков, в свою очередь, выразил благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли и пожелал новых успехов в исследовании космоса.