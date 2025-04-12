Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днем космонавтики. Видео

«Дорогие соотечественники… От всего сердца поздравляем вас с Днем космонавтики! В нашей стране космос всегда был больше, чем профессия», — сказал Овчинин. Кадры с поздравлениями космонавтов были выложены в telegram-канале «Роскосмоса».