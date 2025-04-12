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В Братске стоимость месячного проездного поднимется до 800 рублей

С 1 мая цена увеличится на 140 рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске на 140 рублей увеличится стоимость месячных проездных. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, с 1 мая 2025 года проездной, рассчитанный на 40 поездок, обойдется в 800 рублей.

Кого коснутся изменения? Пенсионеров по старости, студентов очной формы обучения и школьников из малообеспеченных семей. При этом ветераны труда, инвалиды и другие пассажиры, относящиеся к льготникам, могут быть спокойны — для них стоимость останется прежней.

— Решение приняли депутаты Думы 28 марта 2025 года в связи с увеличением тарифов на проезд в муниципальном общественном транспорте с 1 марта 2025 года. Чтобы получить возможность льготного проезда в мае 2025 года следует пополнить транспортную карту на 800 рублей с 25 апреля, — отметили в пресс-службе администрации.

Ранее КП-Иркутск стало известно, что в Братске изменится размер частичной оплаты за проезд на садоводческих маршрутах.