В Братске стоимость месячного проездного поднимется до 800 рублей

Кого коснутся изменения? Пенсионеров по старости, студентов очной формы обучения и школьников из малообеспеченных семей. При этом ветераны труда, инвалиды и другие пассажиры, относящиеся к льготникам, могут быть спокойны — для них стоимость останется прежней.