Бузова закатила сцену из-за багажа в Дубае. Видео

«У меня ничего нет с собой. Сейчас тут решают, где мой чемодан? Какая-то ***** меня решила переместить на другой рейс и решила, что я опоздаю на пересадку и просто отправила мой чемодан», — возмутилась Ольга Бузова в своем telegram-канале, ее сообщение передает «Пятый канал». По словам певицы, она оказалась в сложной ситуации: без одежды, косметики и важных витаминов и личных вещей.