В Хабаровском крае ветеранам СВО помогают найти работу

В правительстве Хабаровского края состоялось заседание межведомственной комиссии по поддержке участников спецоперации и их семей. Во время нее состоялось награждение героя, а также специалисты помогли участникам СВО найти работу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Во время мероприятия состоялось награждение героя — ветеран СВО Артем Сидоренко получил Орден Мужества за отражение вражеского наступления и уничтожение боевой техники противника.
Участники встречи обсудили вопросы трудоустройства ветеранов спецоперации. Служба занятости провела профориентацию для 48 участников СВО и 75 членов их семей. Координаторы провели больше 500 приемов, рассмотрели более 800 обращений, 90% из них уже закрыты.
Вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов подчеркнул важность усиления взаимодействия между ведомствами для лучшей реабилитации и адаптации ветеранов.