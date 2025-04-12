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В Хабаровском крае ветеранам СВО помогают найти работу

Координаторы провели больше 500 приемов.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Хабаровского края состоялось заседание межведомственной комиссии по поддержке участников спецоперации и их семей. Во время нее состоялось награждение героя, а также специалисты помогли участникам СВО найти работу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Во время мероприятия состоялось награждение героя — ветеран СВО Артем Сидоренко получил Орден Мужества за отражение вражеского наступления и уничтожение боевой техники противника.

Участники встречи обсудили вопросы трудоустройства ветеранов спецоперации. Служба занятости провела профориентацию для 48 участников СВО и 75 членов их семей. Координаторы провели больше 500 приемов, рассмотрели более 800 обращений, 90% из них уже закрыты.

Вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов подчеркнул важность усиления взаимодействия между ведомствами для лучшей реабилитации и адаптации ветеранов.