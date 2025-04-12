В Хабаровском крае ветеранам СВО помогают найти работу

В правительстве Хабаровского края состоялось заседание межведомственной комиссии по поддержке участников спецоперации и их семей. Во время нее состоялось награждение героя, а также специалисты помогли участникам СВО найти работу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.