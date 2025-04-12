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Скачай приложение — получи выплату: в МВД рассказали о распространении мошенниками вредоносных программ

МВД предупредило россиян о похищающих персональные данные приложениях.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут получить сообщение с предложением о заработке на установке мобильных приложений. В МВД России предупредили, что это — одна из популярных в наше время мошеннических схем. Злоумышленники могут написать жертве и предложить, например, выполнять простые задания в соцсетях за хорошую оплату, пишет ТАСС.

Аферисты также просят россиян скачивать приложения по отслеживанию физической активности в течение дня. За это полагается якобы щедрое вознаграждение. Установка таких приложений опасна. Жертва сама заносит вредоносную программу на свое устройство.

Мошенники используют самые разные предлоги, чтобы получить доступ к чужому телефону. Через вредоносные программы злоумышленники крадут персональные данные россиян. В МВД посоветовали скачивать приложения только с помощью проверенных ресурсов.

Еще одна распространенная мошенническая схема — якобы звонок от представителя управляющей компании. Злоумышленники стали использовать домофон вместо мобильного телефона. Они втираются в доверие жертвы, говоря о необходимости замены кода.