Скачай приложение — получи выплату: в МВД рассказали о распространении мошенниками вредоносных программ

Россияне могут получить сообщение с предложением о заработке на установке мобильных приложений. В МВД России предупредили, что это — одна из популярных в наше время мошеннических схем. Злоумышленники могут написать жертве и предложить, например, выполнять простые задания в соцсетях за хорошую оплату, пишет ТАСС.
Аферисты также просят россиян скачивать приложения по отслеживанию физической активности в течение дня. За это полагается якобы щедрое вознаграждение. Установка таких приложений опасна. Жертва сама заносит вредоносную программу на свое устройство.
Мошенники используют самые разные предлоги, чтобы получить доступ к чужому телефону. Через вредоносные программы злоумышленники крадут персональные данные россиян. В МВД посоветовали скачивать приложения только с помощью проверенных ресурсов.
Еще одна распространенная мошенническая схема — якобы звонок от представителя управляющей компании. Злоумышленники стали использовать домофон вместо мобильного телефона. Они втираются в доверие жертвы, говоря о необходимости замены кода.