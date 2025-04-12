Скачай приложение — получи выплату: в МВД рассказали о распространении мошенниками вредоносных программ

Россияне могут получить сообщение с предложением о заработке на установке мобильных приложений. В МВД России предупредили, что это — одна из популярных в наше время мошеннических схем. Злоумышленники могут написать жертве и предложить, например, выполнять простые задания в соцсетях за хорошую оплату, пишет ТАСС.