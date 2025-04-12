В МВД рассказали, как определить поддельный сайт банка

В материалах уточняется, что преступниками создается сайт, адрес и внешнее оформление страниц которого трудно отличить от официального сайта банка. Если потерпевший при входе на сайт банка не использует сохраненную ссылку, а просто в поисковой системе набирает название банка, то ему обычно предлагается несколько вариантов. Если потерпевшим будет осуществлен выход на «зеркальный сайт», то вводимыми данными (логин и пароль) могут воспользоваться злоумышленники и войти на настоящем сайте от имени потерпевшего в его личный кабинет.