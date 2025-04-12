В МВД рассказали, как определить поддельный сайт банка

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Основным признаком, что клиент зашел на «зеркальный» сайт банка, является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о том, что обратиться на сайт можно позднее, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В материалах уточняется, что преступниками создается сайт, адрес и внешнее оформление страниц которого трудно отличить от официального сайта банка. Если потерпевший при входе на сайт банка не использует сохраненную ссылку, а просто в поисковой системе набирает название банка, то ему обычно предлагается несколько вариантов. Если потерпевшим будет осуществлен выход на «зеркальный сайт», то вводимыми данными (логин и пароль) могут воспользоваться злоумышленники и войти на настоящем сайте от имени потерпевшего в его личный кабинет.
«Основным признаком, что клиент зашел на “зеркальный” сайт банка, является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта или любая информация, в которой будет указано о том, что обратиться на сайт можно позднее, при этом на телефон не поступает СМС-сообщение от банка о входе в личный кабинет, если такая форма оповещения предусмотрена», — говорится в материалах МВД.
Если человек попал в такую ситуацию, в министерстве советуют сразу обратиться в банк по телефону горячей линии и заблокировать счет.
«Разблокировать его со сменой пароля можно при личном обращении в отделение банка с паспортом и картой», — заключили правоохранители.