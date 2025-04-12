Онищенко: текущий сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В

Особенность текущего эпидемиологического сезона — значительное преобладание гриппа типа В, который переносится тяжелее. Об этом рассказал академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.
«В этом сезоне начинают заметно доминировать штаммы гриппа В. И этот штамм гриппа В, более тяжело болеют им», — сказал эксперт.
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