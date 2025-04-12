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Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам

Суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по коммунальным платежам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Московский суд взыскал задолженность по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой по иску газовой компании, сообщили РИА Новости в инстанции.

Иск поступил в суд еще в ноябре 2024 года, но решение вступило в силу только в этом году.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — сказали в суде.

Сумма накопившегося долга Литвиновой не уточняется.

Ранее столичный суд вынес приказ о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с певицы Земфиры*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.