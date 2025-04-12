Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Московский суд взыскал задолженность по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой по иску газовой компании, сообщили РИА Новости в инстанции.
Иск поступил в суд еще в ноябре 2024 года, но решение вступило в силу только в этом году.
«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — сказали в суде.
Сумма накопившегося долга Литвиновой не уточняется.
Ранее столичный суд вынес приказ о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с певицы Земфиры*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.