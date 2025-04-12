Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что из торговой эскалации с КНР выйдет «что-то позитивное»

Трамп увеличил пошлины до 145 процентов, а Китай — до 125 процентов.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что торговая эскалация с Китайской Народной Республикой станет причиной «позитивной договорённости».

«Я думаю, из этого выйдет что-то позитивное», — заявил он.

Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации.

Трамп отметил, что он «всегда находил общий язык» с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что Китай увеличил дополнительные пошлины на товары из Соединённых Штатов до 125 процентов. Это произошло в ответ на увеличения тарифов со стороны США. Трамп решил поднять пошлины на товары из КНР до 145 процентов.