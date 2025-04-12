Трамп заявил, что из торговой эскалации с КНР выйдет «что-то позитивное»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что торговая эскалация с Китайской Народной Республикой станет причиной «позитивной договорённости».
«Я думаю, из этого выйдет что-то позитивное», — заявил он.
Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации.
Трамп отметил, что он «всегда находил общий язык» с китайским лидером Си Цзиньпином.
Ранее сообщалось, что Китай увеличил дополнительные пошлины на товары из Соединённых Штатов до 125 процентов. Это произошло в ответ на увеличения тарифов со стороны США. Трамп решил поднять пошлины на товары из КНР до 145 процентов.