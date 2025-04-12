Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском парке 30-летия ВЛКСМ демонтируют колесо обозрения

Аттракцион признан аварийным и не будет работать.

Источник: Комсомольская правда

В парке 30-летия имени ВЛКСМ больше не будет работать один из старейших и любимых аттракционов омичей — колесо обозрения. Посетители парка заметили, что он так и не заработал после зимнего периода и задали вопрос о его судьбе в группе «Городские парки».

Ответили омичам в администрации города Омска. Как сообщили в ведомстве аттракцион прошел экспертизу, по итогам которой был признан небезопасным — ввиду возраста и технического состояния. Колесо обозрения больше не будет работать, аттракцион демонтируют.

Как сообщили в мэрии, со временем на его месте появится другой аттракцион, но будет ли это именно колесо обозрения, в ответе не уточняется.

Ранее мы писали, что в Омске на 9 Мая в очном формате пройдет шествие «Бессмертный полк».