В омском парке 30-летия ВЛКСМ демонтируют колесо обозрения

В парке 30-летия имени ВЛКСМ больше не будет работать один из старейших и любимых аттракционов омичей — колесо обозрения. Посетители парка заметили, что он так и не заработал после зимнего периода и задали вопрос о его судьбе в группе «Городские парки».
Ответили омичам в администрации города Омска. Как сообщили в ведомстве аттракцион прошел экспертизу, по итогам которой был признан небезопасным — ввиду возраста и технического состояния. Колесо обозрения больше не будет работать, аттракцион демонтируют.
Как сообщили в мэрии, со временем на его месте появится другой аттракцион, но будет ли это именно колесо обозрения, в ответе не уточняется.
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