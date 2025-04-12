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Суд взыскал с Ренаты Литвиновой долг по коммунальным платежам

Суд в Москве вынес решение о взыскании с российской актрисы Ренаты Литвиновой задолженности по коммунальным платежам. Иск был подан газовой компанией, сообщили в суде.

Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги.

Суд в Москве вынес решение о взыскании с российской актрисы Ренаты Литвиновой задолженности по коммунальным платежам. Иск был подан газовой компанией, сообщили в суде.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОтношения с Земфирой*, поддержка Путина, мысли об СВО: актрисе Ренате Литвиновой — 58 лет.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — передает РИА Новости слова судьи. Решение о взыскании долга было принято после того, как иск был подан в ноябре 2024 года. Сумма задолженности актрисы не раскрыта.