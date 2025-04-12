Россиян предупредили о приложениях мошенников, похищающих личные данные

Аферисты пытаются заманить жертв, предлагая установить приложения для выполнения простых задач с обещанием вознаграждения. Например, они предлагают поставить лайки на посты в соцсетях. Как только жертва соглашается и скачивает приложение, вредоносное ПО начинает похищать данные с устройства. Об этом рассказал сотрудник МВД в интервью ТАСС.