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Россиян предупредили о приложениях мошенников, похищающих личные данные

Мошенники применяют хитрые схемы для распространения вредоносных программ. С их помощью они крадут персональные данные пользователей, сообщает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Источник: Life.ru

Аферисты пытаются заманить жертв, предлагая установить приложения для выполнения простых задач с обещанием вознаграждения. Например, они предлагают поставить лайки на посты в соцсетях. Как только жертва соглашается и скачивает приложение, вредоносное ПО начинает похищать данные с устройства. Об этом рассказал сотрудник МВД в интервью ТАСС.

Мошенники также предлагают пользователям заполнить информацию в приложении для отслеживания здоровья или ведения дневника питания. В связи с новым методом мошенничества МВД рекомендует загружать приложения только из проверенных источников.

Как сообщал Life.ru, раннее в ЦБ РФ тоже раскрыли новую мошенническую схему с цифровыми рублями. Аферисты предлагают вкладывать деньги в цифровые рубли, обещая пассивный доход.