Россиян предупредили о приложениях мошенников, похищающих личные данные

Аферисты пытаются заманить жертв, предлагая установить приложения для выполнения простых задач с обещанием вознаграждения. Например, они предлагают поставить лайки на посты в соцсетях. Как только жертва соглашается и скачивает приложение, вредоносное ПО начинает похищать данные с устройства. Об этом рассказал сотрудник МВД в интервью ТАСС.
Мошенники также предлагают пользователям заполнить информацию в приложении для отслеживания здоровья или ведения дневника питания. В связи с новым методом мошенничества МВД рекомендует загружать приложения только из проверенных источников.
Как сообщал Life.ru, раннее в ЦБ РФ тоже раскрыли новую мошенническую схему с цифровыми рублями. Аферисты предлагают вкладывать деньги в цифровые рубли, обещая пассивный доход.