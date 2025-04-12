Родителям напомнили первые признаки того, что с подростком общаются мошенники

В России участились случаи обмана мошенниками подростков до 18 лет. Среди эффективных способов защиты детей и сбережений семьи — простое общение между родителем и ребенком. Например, можно договориться с подростком о том, что он будет рассказывать о каждом новом онлайн-знакомстве. Об этом в беседе с KP.RU рассказал эксперт по информационной безопасности департамента образования и науки ГК InfoWatch Денис Денисов.