Родителям напомнили первые признаки того, что с подростком общаются мошенники

В России участились случаи обмана мошенниками подростков до 18 лет. Среди эффективных способов защиты детей и сбережений семьи — простое общение между родителем и ребенком. Например, можно договориться с подростком о том, что он будет рассказывать о каждом новом онлайн-знакомстве. Об этом в беседе с KP.RU рассказал эксперт по информационной безопасности департамента образования и науки ГК InfoWatch Денис Денисов.
«Если кто-то начинает разговор с комплиментов, быстро хочет перейти в приватный чат или просит что-то скрыть от родителей — это тревожный сигнал. Установите с ребенком простое правило: о каждом новом онлайн-знакомстве нужно рассказать родителям, особенно если общение выходит за рамки обычного игрового чата», — посоветовал эксперт.
Он уточнил, что подавляющее число случаев мошенничества в отношении детей возникает после установления контакта с ними.
Так, преступники целенаправленно ищут контакт с детьми в соцсетях и мессенджерах, маскируясь под сверстников — представляются учениками из других школ, разделяют увлечения ребенка или изображают симпатию. Их тактика строится на постепенном завоевании доверия: сначала выстраивают эмоциональную связь, затем осторожно выясняют личные данные — место жительства, семейные обстоятельства, интересы и информацию о родителях.
Подобная схема может реализовываться в течение длительного периода, иногда занимая несколько месяцев.
Подробнее о том, как аферисты используют детей в мошеннических схемах — читайте в материале KP.RU.