В Казахстане стартовали VI Молодежные игры

Добро пожаловать в исторический город! Глава государства Касым-Жомарт Кемелович поручил всестороннее развитие спорта. Сегодня в Туркестане стартовали VІ молодежные игры. Это важное соревнование, которое оттачивает мастерство нашей молодежи, которая является будущим страны и воспитывает новых чемпионов. В этом году в соревнованиях принимают участие более 2 тысяч юных спортсменов со всех регионов страны. В Туркестанской области примут участие более 300 спортсменов по 34 видам спорта. Проведение такого крупного мероприятия в Туркестане вполне закономерно. Потому что в регионе хорошо развивается спортивная инфраструктура. В целях развития массового спорта в 2024 году завершено строительство 73 спортивных объектов. В 2025 году будет введен в эксплуатацию 51 спортивный объект современного типа. В их числе есть гребной канал и ипподром. Вы защищаете честь не только области, но и всей страны на спортивных соревнованиях. Через эту гонку вы сделаете шаг к большим вехам. Пусть из вас выйдут чемпионы мира, олимпийские чемпионы! Желаю всем честной конкуренции, успехов и ярких побед!