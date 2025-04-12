Трамп обвинил власти ЮАР в истреблении белых фермеров и сообщил о приостановке Белым домом всех взносов

«Они [власти ЮАР] отбирают землю у белых фермеров, а затем убивают их и семьи. СМИ отказываются сообщать об этом. Соединенные Штаты приостановили все взносы в ЮАР. Это то, где мы хотим быть на G20? Я так не думаю!» — написал Дональд Трамп в своей соцсети.