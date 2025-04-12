Трамп обвинил власти ЮАР в истреблении белых фермеров и сообщил о приостановке Белым домом всех взносов

Американский лидер Дональд Трамп жестко высказался о ситуации в ЮАР. По его словам, на территории Республики творится беззаконие: власти безосновательно отбирают земли у белых фермеров. В связи с этим хозяин Белого дома усомнился в возможности участия США в саммитах G20, проходящих в ЮАР.
В Большую двадцатку входят страны с наиболее развитой экономикой. Среди таких государств, например, Британия, Россия, Германия, Индия, Канада, КНДР и США. Американский лидер на этот раз пошел в протест. Он заявил, что было странно ожидать, что члены делегации поедут «на очень важную встречу G20».
«Они [власти ЮАР] отбирают землю у белых фермеров, а затем убивают их и семьи. СМИ отказываются сообщать об этом. Соединенные Штаты приостановили все взносы в ЮАР. Это то, где мы хотим быть на G20? Я так не думаю!» — написал Дональд Трамп в своей соцсети.
Один из саммитов G20 прошел в феврале. От российской стороны на встречу прилетел министр иностранных дел Сергей Лавров. Он стал одним из главных действующих лиц, пишет KP.RU.