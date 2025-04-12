Врач назвал главную ошибку при занятиях фитнесом

Часто травмы получают те, кто тренируется с неопытными тренерами, которые дают одинаковые упражнения всем подряд. А иногда люди сами стараются «перепрыгнуть через себя» и перегружают тело, не зная меры. В итоге вместо пользы спорт может принести серьезный вред.