Врач назвал главную ошибку при занятиях фитнесом

Любите спортзал, но после занятий болят колени или локти? Неправильные или чрезмерные тренировки могут нанести больше вреда, чем пользы. Об этом KP.RU рассказал заместитель директора НИИ морфологии человека имени академика А. П. Авцына, кандидат медицинских наук Роман Деев.
— ЧаСТО травмирующей становится сверхфизиологическая нагрузка (то есть чрезмерная для конкретного человека). А еще нередко зарабатывают себе артрит любители фитнеса, которые излишне увлекаются тренировками, — объяснил специалист.
Особенно опасны тренировки без учета возраста и состояния здоровья. Боль в коленях, плечах или локтях — тревожный сигнал. Это значит, сустав уже поврежден, и дальше будет только хуже.
Часто травмы получают те, кто тренируется с неопытными тренерами, которые дают одинаковые упражнения всем подряд. А иногда люди сами стараются «перепрыгнуть через себя» и перегружают тело, не зная меры. В итоге вместо пользы спорт может принести серьезный вред.