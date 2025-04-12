Умер режиссер фильма «Рэмбо: Первая кровь» Тед Котчефф

На 94-ом году жизни скончался режиссер Тед Котчефф, автор культовых кинолент «Рэмбо: Первая кровь», «Стрелок» и комедии «Уикенд у Берни». Об этом информирует канадский телеканал CBC, ссылаясь на слова сына Теда —Томаса.
«Он скончался от старости, окруженный родными», — приводит слова сына Котчеффа Томаса телеканал.
Как отмечает CBC, пик творческой активности Котчеффа пришелся на 1980-е годы. Среди его наиболее значимых работ телеканал выделяет ставший культовым боевик «Рэмбо: Первая кровь» и провокационную черную комедию «Уикенд у Берни» (1989). Завершая творческий путь, в 2017 году режиссер опубликовал автобиографическую книгу «Director’s Cut: My Life in Film», где подвел итоги своей кинокарьеры.
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