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Портрет Обамы в Белом доме заменили на картину с покушением на Трампа

Трамп изображён с кровью на лице на фоне флага США.

Источник: Аргументы и факты

Вместо портрета бывшего американского лидера Барака Обамы в Белом доме появилась картина, на которой запечатлена сцена покушения Дональда Трампа.

Действующий президент Соединённых Штатов изображён с кровью на лице на фоне флага страны. Напомним, в Трампа выстрелили на митинге летом 2024 года.

О замене картины около «подножья» Главной лестницы Белого дома сообщил замглавы администрации США Дэн Скавино. Пост обнародован в соцсети X*.

Представитель Белого дома Харрисон Филдс проинформировал, что портрет Обамы остался в зале для приёмов, расположенном на первом этаже.

Ранее сообщалось, что портрет президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который вызвал его недовольство, уберут из здания Капитолия в штате Колорадо.

Также стало известно, что Трамп отменил указ Обамы о лимитах на воду в душе.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.