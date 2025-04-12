Портрет Обамы в Белом доме заменили на картину с покушением на Трампа

Вместо портрета бывшего американского лидера Барака Обамы в Белом доме появилась картина, на которой запечатлена сцена покушения Дональда Трампа.
Действующий президент Соединённых Штатов изображён с кровью на лице на фоне флага страны. Напомним, в Трампа выстрелили на митинге летом 2024 года.
О замене картины около «подножья» Главной лестницы Белого дома сообщил замглавы администрации США Дэн Скавино. Пост обнародован в соцсети X*.
Представитель Белого дома Харрисон Филдс проинформировал, что портрет Обамы остался в зале для приёмов, расположенном на первом этаже.
Ранее сообщалось, что портрет президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который вызвал его недовольство, уберут из здания Капитолия в штате Колорадо.
Также стало известно, что Трамп отменил указ Обамы о лимитах на воду в душе.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.