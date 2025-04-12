На ремонт участка улицы Линейной в Челябинске направлено более 100 млн рублей

Подрядчику предстоит восстановить участок протяженностью 3,6 км — от улицы Летной до Эльтонской 1-й. В перечень задач входит замена асфальтового покрытия и нанесение дорожной разметки. Гарантийный срок на выполненные работы установлен в четыре года.
Заявки от организаций принимаются до 15 апреля. Победитель торгов обязан завершить ремонт не позднее 30 июня. Начало работ — со дня подписания контракта.
Решение о срочном восстановлении дороги принято мэром Челябинска Алексеем Лошкиным в связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона Чурилово.