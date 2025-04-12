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На ремонт участка улицы Линейной в Челябинске направлено более 100 млн рублей

Администрация Челябинска объявила аукцион на проведение срочного ремонта дорожного покрытия на улице Линейной. Финансирование работ составит 102,54 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Источник: Вечерний Челябинск

Подрядчику предстоит восстановить участок протяженностью 3,6 км — от улицы Летной до Эльтонской 1-й. В перечень задач входит замена асфальтового покрытия и нанесение дорожной разметки. Гарантийный срок на выполненные работы установлен в четыре года.

Заявки от организаций принимаются до 15 апреля. Победитель торгов обязан завершить ремонт не позднее 30 июня. Начало работ — со дня подписания контракта.

Решение о срочном восстановлении дороги принято мэром Челябинска Алексеем Лошкиным в связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона Чурилово.