На ремонт участка улицы Линейной в Челябинске направлено более 100 млн рублей

Подрядчику предстоит восстановить участок протяженностью 3,6 км — от улицы Летной до Эльтонской 1-й. В перечень задач входит замена асфальтового покрытия и нанесение дорожной разметки. Гарантийный срок на выполненные работы установлен в четыре года.