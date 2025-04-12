Стесняется признаться: Нарколог раскрыл реальную причину неадекватного поведения Джастина Бибера

Специалист отметил, что наблюдаемые изменения в поведении и внешнем виде певца действительно могут свидетельствовать о возможных проблемах с психоактивными веществами.
Он очень сильно поменялся, у него странное поведение, странная одежда, он плохо выглядит для своего возраста. И мы понимаем, что у него эта история очень давняя, начиная с вечеринок P. Diddy, где, собственно, всех этих несовершеннолетних накачивали наркотиками.
Василий Шуров.
Нарколог, врач-психиатр.
По мнению специалиста, певец может употреблять стимуляторы типа кокаина или метамфетамина, которые вызывают резкие перепады настроения и неадекватное поведение, подобное тому, что демонстрирует Бибер.
«Я совершенно не удивлюсь, если выяснится, что он в зависимости, но в силу молодого возраста стесняется это признать, как старые звезды. Поэтому ему ещё надо побегать, дозреть до каких-то последствий», — заключил Шуров.
Ранее Life.ru сообщал, что злоупотреблявший наркотиками рэпер Паша Техник скончался в Таиланде после недельной комы. Передозировка стала причиной его госпитализации, уже в больнице врачи обнаружили у артиста также тяжёлую бактериальную пневмонию. В 2022 году Техник уже впадал в кому из-за передозировки, тогда медикам удалось его спасти.