Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стесняется признаться: Нарколог раскрыл реальную причину неадекватного поведения Джастина Бибера

Недавно популярный американский певец Джастин Бибер в соцсетях насмехался над слепым музыкантом Стиви Уандером. Нарколог и врач-психиатр Василий Шуров в беседе с Life.ru прокомментировал странное поведение поп-звезды, которое вызвало беспокойство у его поклонников.

Специалист отметил, что наблюдаемые изменения в поведении и внешнем виде певца действительно могут свидетельствовать о возможных проблемах с психоактивными веществами.

Он очень сильно поменялся, у него странное поведение, странная одежда, он плохо выглядит для своего возраста. И мы понимаем, что у него эта история очень давняя, начиная с вечеринок P. Diddy, где, собственно, всех этих несовершеннолетних накачивали наркотиками.

Василий Шуров.

Нарколог, врач-психиатр.

По мнению специалиста, певец может употреблять стимуляторы типа кокаина или метамфетамина, которые вызывают резкие перепады настроения и неадекватное поведение, подобное тому, что демонстрирует Бибер.

«Я совершенно не удивлюсь, если выяснится, что он в зависимости, но в силу молодого возраста стесняется это признать, как старые звезды. Поэтому ему ещё надо побегать, дозреть до каких-то последствий», — заключил Шуров.

Ранее Life.ru сообщал, что злоупотреблявший наркотиками рэпер Паша Техник скончался в Таиланде после недельной комы. Передозировка стала причиной его госпитализации, уже в больнице врачи обнаружили у артиста также тяжёлую бактериальную пневмонию. В 2022 году Техник уже впадал в кому из-за передозировки, тогда медикам удалось его спасти.