Губернатор и мэр поздравили омичей с Днем космонавтики

Сегодня, 12 апреля страна отмечает День космонавтики. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе.
Со значимой датой омичей поздравили губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест. Как отметил глава региона, Омск имеет прямое отношение к космосу.
«Еще за несколько лет до легендарного полета Юрия Гагарина Омская область стала одним из крупнейших ракетостроительных центров. Им она остается и по сей день. На омском “Полете” собирают “Ангару”, ракету-носитель нового поколения, которая обеспечит России независимый доступ в космос и поможет реализовать самые передовые проекты», — отметил Виталий Хоценко.
Мэр Сергей Шелест пожелал омичам достижения всех самых заветных звезд, а причастным к празднику — крепкого здоровья и успехов.