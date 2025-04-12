Губернатор и мэр поздравили омичей с Днем космонавтики

«Еще за несколько лет до легендарного полета Юрия Гагарина Омская область стала одним из крупнейших ракетостроительных центров. Им она остается и по сей день. На омском “Полете” собирают “Ангару”, ракету-носитель нового поколения, которая обеспечит России независимый доступ в космос и поможет реализовать самые передовые проекты», — отметил Виталий Хоценко.