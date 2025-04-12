Ночью в Ростовской области были сбиты БПЛА над двумя городами и тремя районами

В ночь на субботу, 12 апреля, над Ростовской областью силами ПВО были сбиты беспилотники на территории пяти муниципалитетов. Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
Как отметил Юрий Борисович, дроны были сбиты над двумя городами и тремя районами донского края.
— Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах, — уточнил Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
— Информация уточняется, — добавил врио губернатора.
Добавим, что по оперитвной информации Министерства обороны России, над Ростовской областью прошедшей ночью были сбиты девять дронов.
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Над Ростовской областью силы ПВО сбили девять беспилотников.