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Ночью в Ростовской области были сбиты БПЛА над двумя городами и тремя районами

В пяти районах Ростовской области силами ПВО уничтожены девять беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 12 апреля, над Ростовской областью силами ПВО были сбиты беспилотники на территории пяти муниципалитетов. Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Как отметил Юрий Борисович, дроны были сбиты над двумя городами и тремя районами донского края.

— Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах, — уточнил Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

— Информация уточняется, — добавил врио губернатора.

Добавим, что по оперитвной информации Министерства обороны России, над Ростовской областью прошедшей ночью были сбиты девять дронов.

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