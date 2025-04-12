Ночью в Ростовской области были сбиты БПЛА над двумя городами и тремя районами

В ночь на субботу, 12 апреля, над Ростовской областью силами ПВО были сбиты беспилотники на территории пяти муниципалитетов. Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.