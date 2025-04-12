В Иркутской области пострадавшим от пожаров во время урагана выплатят 2 млн

Жители Нижнеудинского и Братского района, которые пострадали от пожаров во время урагана, получат единовременные выплаты. Напомним, сильный ветер разбушевался в регионе в ночь с 5 на 6 апреля, тогда пламя уничтожило 12 жилых домов.
— Материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и финансовую помощь в связи с полной утратой имущества первой необходимости по 100 тысяч на банковские счета пострадавшие получили 11 апреля. Часть жителей Нижнеудинского района получит выплаты 12 апреля, деньги доставят почтой, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
Как стало известно КП-Иркутск, 15 человек, имеющие право на выплаты, живут в Нижнеудинском районе, еще трое — в Братском. В общей сложности им направят два миллиона рублей.
Важно! С 13 апреля в регионе ожидается резкое потепление, воздух прогреется до 20−22 градусов. В связи с этим сибиряков просят не разжигать костры, не жечь сухую траву.
В это время КП-Иркутск узнала, почему в Приангарье разбушевался ураган. Оказалось, все дело в резких перепада температур и давления. В ближайшее время настолько сильного ветра не ожидается, могут быть лишь порыв до 15−18 м/с.