Суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой долг по коммунальным платежам

В инстанции также рассмотрели иск Наталии Гулькиной к бывшей коллеге по музыкальной группе «Мираж» Маргарите Суханкиной. Всё из-за слов, сказанных в одном из интервью на YouTube. Однако суд не удовлетворил иск. Маргарите Суханкиной удалось выиграть спор.