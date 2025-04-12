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Суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой долг по коммунальным платежам

Суд удовлетворил иск газовой компании в отношении Ренаты Литвиновой.

Источник: Комсомольская правда

Газовая компания подала иск к российской актрисе Ренате Литвиновой. Он поступил в суд в ноябре 2024 года. Сотрудники правоохранительных органов рассмотрели и удовлетворили иск, пишет РИА Новости, ссылаясь на Московский суд.

У Ренаты Литвиновой выявили задолженность по коммунальным платежам. Сумма не называется. Суд приказал взыскать весь долг с актрисы. Известно, что фирма «Рида косметикс» Ренаты Литвиновой терпит убытки уже второй год.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — заявили в Московском суде.

В инстанции также рассмотрели иск Наталии Гулькиной к бывшей коллеге по музыкальной группе «Мираж» Маргарите Суханкиной. Всё из-за слов, сказанных в одном из интервью на YouTube. Однако суд не удовлетворил иск. Маргарите Суханкиной удалось выиграть спор.