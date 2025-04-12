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В Челябинске обновят здание Камерного театра

В Челябинске планируется реставрация объекта культурного наследия регионального значения — здания, в котором разместился Камерный театр.

Источник: Южноуральская панорама

Проект предусматривает комплекс мероприятий, направленных на модернизацию и сохранение исторического облика здания: укрепление несущих конструкций и ремонт кровли; замена инженерных коммуникаций (отопление, электроснабжение); реставрация интерьеров, включая лестницу с коваными элементами; обновление театральной инфраструктуры: модернизация сцен, звукового и светового оборудования; установка современных систем безопасности.

Все работы будут выполнены с использованием материалов, соответствующих требованиям сохранения исторической подлинности объекта.