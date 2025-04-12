Адвокат Кудерко рассказала, что в сезон смены шин активизируются мошенники

Особую осторожность следует проявлять при заказе шин через интернет-магазины. Эксперты выделяют пять ключевых критериев безопасной сделки: проверка официального сайта продавца, анализ независимых отзывов, подтверждение легальности деятельности компании, корректное оформление платежа с получением чека с QR-кодом, а также уточнение реальных сроков доставки.