Адвокат Кудерко рассказала, что в сезон смены шин активизируются мошенники

В период сезонной смены резины для автомобиля резко возрастает количество мошеннических схем, связанных с продажей несуществующих шин. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм».
«Условия покупки существенно отличающиеся от рыночных — серьезный повод задуматься о честности продавца», — подчеркнула эксперт.
Особую осторожность следует проявлять при заказе шин через интернет-магазины. Эксперты выделяют пять ключевых критериев безопасной сделки: проверка официального сайта продавца, анализ независимых отзывов, подтверждение легальности деятельности компании, корректное оформление платежа с получением чека с QR-кодом, а также уточнение реальных сроков доставки.
Соблюдение подобных правил позволит уменьшить риски обмана мошенниками.
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