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Адвокат Кудерко рассказала, что в сезон смены шин активизируются мошенники

Автомобилистов предупредили о мошенничестве с зимними шинами.

Источник: Комсомольская правда

В период сезонной смены резины для автомобиля резко возрастает количество мошеннических схем, связанных с продажей несуществующих шин. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм».

«Условия покупки существенно отличающиеся от рыночных — серьезный повод задуматься о честности продавца», — подчеркнула эксперт.

Особую осторожность следует проявлять при заказе шин через интернет-магазины. Эксперты выделяют пять ключевых критериев безопасной сделки: проверка официального сайта продавца, анализ независимых отзывов, подтверждение легальности деятельности компании, корректное оформление платежа с получением чека с QR-кодом, а также уточнение реальных сроков доставки.

Соблюдение подобных правил позволит уменьшить риски обмана мошенниками.

Ранее в России анонсировали новую функцию сервиса Гараж Авто.ру. Теперь автовладельцам автоматически будут напоминать о прохождении ТО.