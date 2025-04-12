Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Cамолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа, предположительно, прибыл в Оман

Борт вылетел из воздушной гавани в Петербурге в пятницу вечером.

Борт, на котором, по предварительной информации, специальный посланник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетал в Российскую Федерацию, прибыл на территорию Омана.

Соответствующие данные о воздушном судне обнародовал ресурс Flightradar24.

По этим сведениям, рейс Gulfstream G650ER прибыл в Султанат Оман в 05:42 мск.

Самолёт вылетел из воздушной гавани Пулково в Петербурге в пятницу вечером.

Уиткофф прибыл в РФ с визитом утром в пятницу. Он встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, переговоры продолжались 4,5 часа.

В субботу в Омане представители Тегерана и Соединённых Штатов намерены провести «непрямые переговоры» на высоком уровне. В частности, речь будет идти о ядерном оружии.

Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом продуктивными.