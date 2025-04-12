Cамолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа, предположительно, прибыл в Оман

Борт, на котором, по предварительной информации, специальный посланник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетал в Российскую Федерацию, прибыл на территорию Омана.
Соответствующие данные о воздушном судне обнародовал ресурс Flightradar24.
По этим сведениям, рейс Gulfstream G650ER прибыл в Султанат Оман в 05:42 мск.
Самолёт вылетел из воздушной гавани Пулково в Петербурге в пятницу вечером.
Уиткофф прибыл в РФ с визитом утром в пятницу. Он встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, переговоры продолжались 4,5 часа.
В субботу в Омане представители Тегерана и Соединённых Штатов намерены провести «непрямые переговоры» на высоком уровне. В частности, речь будет идти о ядерном оружии.
Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом продуктивными.