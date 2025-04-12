Эксперт объяснила, почему «неотложка» не может оформить больничный

Почти каждый работающий человек хоть раз в жизни оформлял больничный. Главный врач медицинского центра I.R.I.S, кандидат медицинских наук, доцент ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России Юлия Семенова назвала нюансы, которые важно учитывать.
— В случае вызова скорой помощи больничный лист не оформляется, так как врачи не имеют права открывать больничные листы. Пациент может вызвать на следующий день врача на дом для оформления листка нетрудоспособности, — отметила эксперт в беседе с KP.RU.
Сейчас больничные оформляют только в электронном виде, и для этого обязательно нужно прийти на очный осмотр. Никакие дистанционные создания листа нетрудоспособности не подойдут — врач должен лично оценить ваше состояние.
Чтобы открыть больничный, понадобятся ИНН и СНИЛС. А проверить, все ли верно оформлено, можно через портал госуслуг. Если в листке есть ошибки — обращайтесь к врачу, чтобы их исправили.