От аномального тепла к новой волне холодов: в апреле москвичей ждут резкие изменения погоды

На следующей неделе.
Следующая неделя в Москве обещает быть очень теплой — температура в некоторые дни может подняться до летних значений. Это произойдет из-за скачка атмосферного давления. Ожидаются небольшие осадки и облачность с прояснениями. Однако за этим последует арктическое вторжение и резкое похолодание. Подробнее об изменениях погоды в матер.
От холода к теплу.
На следующей неделе в Москве прогнозируется небольшое количество осадков и переменная облачность. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Царьградом».
В четверг может быть небольшой снег, осадки около одного миллиметра. В воскресенье ожидается переменная облачность, в следующий понедельник также ожидается облачность, но с частыми прояснениями.
Также к выходным ожидается заметное повышение атмосферного давления. До субботы давление будет ниже нормы на три-пять миллиметров ртутного столба. Это объясняет регулярные прогнозы небольших осадков. В воскресенье давление превысит норму на три-пять миллиметров ртутного столба, а к понедельнику оно может достигнуть отметки выше нормы на семь-восемь миллиметров ртутного столба. Именно эти изменения приведут к улучшению погодных условий и появлению солнечных прояснений.
Другой эксперт — ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, также отметил, что следующая неделя, с 14 по 20 апреля, обещает быть теплой для жителей столицы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха, которая может подняться до значений, характерных для начала лета, что является аномальным явлением для середины апреля.
От тепла к холоду.
Однако в конце апреля москвичи могут вновь столкнуться с новой волной холодов, предупредил Тишковец. Синоптик ожидает арктическое вторжение, которое, по его мнению, будет менее интенсивным по сравнению с текущим.
«Однако новое арктическое вторжение, надеется синоптик, будет слабее текущего: он выразил надежду, что в следующий раз похолодание обойдется без снежного покрова и заносов», — отметил Евгений Тишковец в беседе с телеканалом 360.ru. Он также подчеркнул, что важно не расслабляться и быть готовыми к изменениям погоды.