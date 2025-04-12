От аномального тепла к новой волне холодов: в апреле москвичей ждут резкие изменения погоды

Также к выходным ожидается заметное повышение атмосферного давления. До субботы давление будет ниже нормы на три-пять миллиметров ртутного столба. Это объясняет регулярные прогнозы небольших осадков. В воскресенье давление превысит норму на три-пять миллиметров ртутного столба, а к понедельнику оно может достигнуть отметки выше нормы на семь-восемь миллиметров ртутного столба. Именно эти изменения приведут к улучшению погодных условий и появлению солнечных прояснений.