Кравцов рассказал об отсутствии проблем с экзаменами для детей мигрантов

С 1 апреля 2025 года в силу вступил закон о недопуске к образовательному процессу детей мигрантов, не сдавших экзамен на знание русского языка. Теперь в школы зачисляют только после аттестации. По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, проблем с проведением экзаменов для детей иностранцев не выявлено, передает ТАСС.
Он также сообщил, что тестирования проводятся в каждом регионе страны. Экзамен можно пройти повторно при получении ребенком неудовлетворительной отметки. Однако сделать это разрешается не ранее чем через три месяца после первой попытки.
«Сейчас работа идет по графику в каждом регионе, каких-то проблем нет. Все нормативные документы вовремя были утверждены, полностью готовы», — уточнил Сергей Кравцов.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, между тем, сообщил о многочисленных случаях злоупотребления при проведении тестирования для иностранных граждан. Он заявил, что некоторые мигранты с трудом понимают русскую речь.