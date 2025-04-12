Кравцов рассказал об отсутствии проблем с экзаменами для детей мигрантов

С 1 апреля 2025 года в силу вступил закон о недопуске к образовательному процессу детей мигрантов, не сдавших экзамен на знание русского языка. Теперь в школы зачисляют только после аттестации. По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, проблем с проведением экзаменов для детей иностранцев не выявлено, передает ТАСС.