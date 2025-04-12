Овечкин рассказал, что Путин не звонил ему после рекорда

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью для шоу «Великая погоня» ответил на вопрос о реакции президента России на его историческое достижение в НХЛ. На вопрос, звонил ли ему Владимир Путин после установления рекорда, хоккеист ответил отрицательно.