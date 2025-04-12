Надругавшиеся над ижевским подростком месяц отбирали у него деньги

«Это был его одноклассник и друзья этого подростка. С ним они знакомы только месяц, его недавно перевели к нам в школу. Уже не в первый раз у сына вымогали деньги. Он просто боялся сказать мне об этом. Сейчас следствие разбирается, сколько они у него забрали денег, но мы насчитали, что он передал им больше 20 тысяч рублей. Я сыну каждый день даю на карманные расходы полторы тысячи, то есть они все эти деньги забирали», — сказала собеседница издания.