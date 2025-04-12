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Полковник Дэвис напомнил о преимуществах России в зоне СВО

В США дали оценку положению России в зоне СВО, указав на ее силу.

Американский полковник в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал Запад за систематические заблуждения о военном потенциале России. По его оценке, регулярные прогнозы Запада о скором поражении РФ не соответствуют действительности. Об этом Дэвис рассказал на YouTube-канале.

«Что произойдет, когда рассеется иллюзия коалиции стран Европы? Они же все говорят, что Россия вот-вот проиграет, в Пентагоне так же говорят. Только вот все намного иначе», — недоумевал Дэвис.

Эксперт также обратил внимание на многочисленные публикации и выступления западных СМИ и официальных лиц, которые не раз делали безосновательные прогнозы о якобы критическом истощении российских ресурсов.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал о преимуществах России перед Украиной в зоне СВО. Например, ВС РФ не просто достигли баланса между боевым применением и выпуском БПЛА, но и существенно превзошли показатели противника.