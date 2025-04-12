Диетолог Кованова: модная карвинор-диета угрожает здоровью

Модная карвинор-диета угрожает здоровью. По словам диетолога, нутрициолога Софьи Ковановой, выбравшие этот способ похудения могут столкнуться с проблемами с сердцем, почками и желчным пузырем.
"Карвинор-диета состоит преимущественно из продуктов животного происхождения.
По сравнению с кето, тут вообще убрали углеводы и есть надо только жиры и белки только животного происхождения: жирное мясо, яйца и рыба", — рассказала aif.ru эксперт.
Диетолог подчеркнула, что в нашем организме есть не только белковый обмен, но еще жировой и углеводный. По словам эксперта, если из рациона исключить жиры и углеводы, оставив только белки, то желаемого результата в виде похудения не добиться.
"В среднем расчет потребляемого белка идет 1,5 гр/кг массы тела в сутки. Потребление больше 2,5 гр/кг без тренировок будет провоцировать снижение жиросжигания, поскольку избыток будет трансформироваться в глюкозу и идти в запас.
При карвинор-диете, в первую очередь, проблемы возникнут с работой ЖКТ и желчного пузыря. Из-за накопления висцерального, то есть внутреннего жира, начнет расти живот", — отметила Кованова.
При избыточном потреблении белков и недостатке углеводов и жиров страдают сердце, почки и желчный пузырь.
«Придерживаться такой диеты можно не более трех недель. Но лучше выбрать вариант, где будет сбалансированный рацион», — добавила Кованова.
Ранее диетолог Анастасия Тараско объяснила, в каких случаях основанная на растительном рационе FMD-диета может причинить вред здоровью.