Омским садоводам рассказали, как будут ходить дачные автобусы

В Омске уже с 1 мая начнут свою работу дачные автобусные маршруты. Их работа продлится до 1 октября.
Как сообщил мэр Сергей Шелест, с 1 по 25 мая и с 31 августа по 1 октября дачные автобусы будут ходить до садоводств три раза в неделю. В период активных садовых работ, с 26 мая по 31 августа, — три раза в неделю.
К примеру, по такому графику будут работать маршруты до СНТ «Шинник», «Золотое руно» и других. Примечательно, что разу несколько автобусных маршрутов: № 122, 119, 171 и 178, будут запущены до подтопленных СНТ в Осташково. В целом на сезонных маршрутах будет задействовано 11 муниципальных автобусов среднего и большого классов ПП № 8.
Подробное расписание движения автобусов доступно в телеграм-канале Сергея Шелеста.