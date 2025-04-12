Омским садоводам рассказали, как будут ходить дачные автобусы

К примеру, по такому графику будут работать маршруты до СНТ «Шинник», «Золотое руно» и других. Примечательно, что разу несколько автобусных маршрутов: № 122, 119, 171 и 178, будут запущены до подтопленных СНТ в Осташково. В целом на сезонных маршрутах будет задействовано 11 муниципальных автобусов среднего и большого классов ПП № 8.