«Вместо мяса жевать мух»: депутат Гусев выступил против производства еды из насекомых

Замруководителя фракции «Справедливая Россия — за правду» Дмитрий Гусев выступил против внедрения пищевых продуктов c белком из насекомых, включая батончики и йогурты. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Идея с батончиками и йогуртами из насекомых звучит как что-то из фантастики. Пусть тогда эксперт откажется от шашлыка на майские праздники. И вместо сочного мяса жует мух», — негодовал Гусев.
По его словам, Россия долгие годы целенаправленно инвестировала ресурсы в развитие агропромышленного комплекса, чтобы обеспечить население высококачественными отечественными продуктами питания.
Накануне ректор Санкт-Петербургского института управления и пищевых технологий Ольга Пономарева предположила, что фарш, выпечка, йогурты и шоколад с добавлением насекомых появятся на российских прилавках уже через 3−5 лет.
При этом 92% опрошенных россиян не планируют покупать подобные продукты. Более того — опрошенные не готовы даже бесплатно попробовать еду с добавлением насекомых.