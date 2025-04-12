В Башкирии похолодает до −3 градусов

В субботу, 12 апреля, ожидается переменчивая погода с осадками разной интенсивности. Так, сегодня местами пройдут дожди с переходом в мокрый снег, причем на юго-востоке ночью возможны умеренные осадки. Темпера воздуха прогреется до +7…+12°.