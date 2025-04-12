В Башкирии похолодает до −3 градусов

В субботу, 12 апреля, ожидается переменчивая погода с осадками разной интенсивности. Так, сегодня местами пройдут дожди с переходом в мокрый снег, причем на юго-востоке ночью возможны умеренные осадки. Темпера воздуха прогреется до +7…+12°.
В воскресенье, 13 апреля, погода останется неустойчивой — в отдельных районах пройдет небольшой дождь, а ночью возможен снег. Ветер сохранит умеренную силу с порывами, преимущественно северного направления. Ночные температуры составят −3…+2°, дневные — +8…+13°.
Начало недели, 14 апреля, по словам синоптиков, не будет сильно отличаться от предыдущего дня. Ожидаются местами кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер продолжит дуть с севера умеренно, временами усиливаясь. Температурный фон останется без существенных изменений: ночью −3…+2°, днем +8…+13°.