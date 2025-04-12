Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии 2,5 тыс. охотников получили право на добычу птиц

В южной части Башкирии 11 апреля открылся сезон охоты на водоплавающую дичь — гусей, вальдшнепа, селезней, самцов глухаря и тетерева. Минэкологии РБ выдало 2,5 тыс. разрешений на добычу птиц, сообщил глава ведомства Нияз Фазылов.

Источник: Башинформ

Он напомнил охотникам, что с 3 апреля в регионе объявлен противопожарный режим, правила которого следует неукоснительно соблюдать, и что во время охоты запрещается применение плавсредств.

При охоте на пернатую дичь запрещаются электронные приманки, имитирующие голоса птиц.

Охотник должен иметь при себе лицензии на добычу и оружие.

Охота запрещена на территории Уфимского района, на заповедных территориях и вблизи посёлков.

На севере Башкирии добыча пернатой дичи разрешается с 18 апреля, в Белорецком районе — с 25 апреля.

Глухарей и тетеревов можно добывать с 19 апреля в южной половине региона, и с 26 апреля — в северной и горной части.