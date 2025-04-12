В Башкирии 2,5 тыс. охотников получили право на добычу птиц

Он напомнил охотникам, что с 3 апреля в регионе объявлен противопожарный режим, правила которого следует неукоснительно соблюдать, и что во время охоты запрещается применение плавсредств.
При охоте на пернатую дичь запрещаются электронные приманки, имитирующие голоса птиц.
Охотник должен иметь при себе лицензии на добычу и оружие.
Охота запрещена на территории Уфимского района, на заповедных территориях и вблизи посёлков.
На севере Башкирии добыча пернатой дичи разрешается с 18 апреля, в Белорецком районе — с 25 апреля.
Глухарей и тетеревов можно добывать с 19 апреля в южной половине региона, и с 26 апреля — в северной и горной части.