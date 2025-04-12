У изнасилованного сверстниками школьника из Ижевска 100 гематом и контузия

«В сына больше 30 раз в упор выстрелили из пневматики, более ста гематом на теле, контузия, ушиб носа. Они его избивали руками и ногами, пряжкой от ремня. Также надругались с помощью швабры. Сейчас он дома со мной. Состояние у него средней тяжести — тело болит, эмоционально себя очень плохо чувствует», — сказала мать пострадавшего.