У изнасилованного сверстниками школьника из Ижевска 100 гематом и контузия

На теле изнасилованного сверстниками подростка из Ижевска больше 100 гематом, в него в упор стреляли из пневматического пистолета, а также надругались шваброй. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщила мать пострадавшего мальчика Анна К.
«В сына больше 30 раз в упор выстрелили из пневматики, более ста гематом на теле, контузия, ушиб носа. Они его избивали руками и ногами, пряжкой от ремня. Также надругались с помощью швабры. Сейчас он дома со мной. Состояние у него средней тяжести — тело болит, эмоционально себя очень плохо чувствует», — сказала мать пострадавшего.
Она рассказывала aif.ru, что ее сын учится в частной школе. Также с ним в классе обучается и один из юношей-хулиганов. По ее словам, сверстники вымогали у подростка деньги в течение месяца.
Ранее сообщалось, что в Ижевске пятеро подростков почти сутки издевались над школьником. Они стреляли в него из пневматического пистолета, избили ремнем и надругались над ним с помощью швабры. В итоге крики мальчика услышали соседи и вызвали полицию.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Задержаны все пятеро участников издевательств над школьником, из которых две девочки.