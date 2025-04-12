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Житель Джорджии угрожал Дональду Трампу и Белому дому: в ФБР начали расследование

ФБР задержало жителя Джорджии из-за угроз в адрес Трампа и Габбард.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина, проживающий в Джорджии, отправил послания с угрозами Белому дому и президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Агенты Федерального бюро расследований вычислили злоумышленника и задержали. Об этом сообщили в пресс-службе отделения ФБР Атланты.

Подробности о характере угроз пока не известны. Агенты продолжают вести расследование для получения полной информации о преступлении.

«Сегодня ФБР города Атланта задержало 25-летнего Алиакбара Мохаммеда Амина, проживающего в городе Лилберн из-за посланий с угрозами в адрес главы Национальной разведки Тулси Габбард, президента США Дональда Трампа и Белого дома», — отмечается в сообщении, опубликованном в соцсети.

На американского лидера неоднократно пытались совершить нападение. В одном из покушений выявили украинский след. Не отрицается также возможность участия главаря киевского режима Владимира Зеленского в преступлении.