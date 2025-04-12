Житель Джорджии угрожал Дональду Трампу и Белому дому: в ФБР начали расследование

Мужчина, проживающий в Джорджии, отправил послания с угрозами Белому дому и президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Агенты Федерального бюро расследований вычислили злоумышленника и задержали. Об этом сообщили в пресс-службе отделения ФБР Атланты.