В Уфе 12 апреля потеплеет до +10 градусов

На следующей неделе в понедельник, 14 апреля, прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и снега, но затем с каждым днем температура воздуха будет постепенно повышаться. В воскресенье, 20 апреля, когда православные верующие будут праздновать Пасху, потеплеет до +18.