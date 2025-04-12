В Уфе 12 апреля потеплеет до +10 градусов

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Уфе небольшое потепление.
В субботу, 12 апреля, воздух прогреется до +10 градусов. Будет ясно и без осадков. В ночь на воскресенье, 13 апреля, ожидается не ниже +4 градусов, а днем потеплеет до +9. Вечером пройдет небольшой дождь.
На следующей неделе в понедельник, 14 апреля, прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и снега, но затем с каждым днем температура воздуха будет постепенно повышаться. В воскресенье, 20 апреля, когда православные верующие будут праздновать Пасху, потеплеет до +18.