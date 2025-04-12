Западные государства пребывают в постоянном заблуждении, озвучивая громкие высказывания о скором «поражении» РФ, заявил полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
«Что произойдёт, когда рассеется иллюзия коалиции стран Европы? Они же все говорят, что Россия вот-вот проиграет, в Пентагоне так же говорят. Только вот всё намного иначе», — сказал он, заявление прозвучало на YouTube.
Дэвис рассказал о «сотнях» материалов западных журналистов и политиков, которые постоянно говорили, что у РФ якобы «заканчиваются люди, снаряды, ракеты, танки и топливо». Он подчеркнул, что ни одно такое высказывание не подтвердилось.
«В России никогда ничего не заканчивалось, а только увеличивалось Чтобы сравняться в силах с РФ, Украине придётся мобилизовать вообще всех, кого можно и увеличить производство в несколько десятков раз. О каком будущем страны можно говорить после этого?», — добавил Дэвис.
Ранее Дэвис заявил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона приводит к увеличению потерь среди Вооружённых сил Украины.