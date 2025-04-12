Полковник армии США в отставке Дэвис: Россия сильна как никогда

«В России никогда ничего не заканчивалось, а только увеличивалось Чтобы сравняться в силах с РФ, Украине придётся мобилизовать вообще всех, кого можно и увеличить производство в несколько десятков раз. О каком будущем страны можно говорить после этого?», — добавил Дэвис.