Мучившие школьника подростки принимали алкоголь и возможно наркотики

«Как рассказал мне сын, он просто забыл закрыть квартиру, а они пришли к нему и открыли дверь. В квартире уже начался конфликт. Они вымогали у него деньги и им было мало, хотели еще больше. Эти подростки были пьяные, потому что пока одни над ним издевались, другие ходили и покупали выпивку, а были ли они под наркотикам, ничего не могу сказать. Сейчас устанавливает следствие», — сказала мать пострадавшего.