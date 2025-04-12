Мучившие школьника подростки принимали алкоголь и возможно наркотики

Издевавшиеся над школьником подростки во время издевательств употребляли алкогольные напитки и возможно наркотики. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщила мать пострадавшего мальчика Анна К.
«Как рассказал мне сын, он просто забыл закрыть квартиру, а они пришли к нему и открыли дверь. В квартире уже начался конфликт. Они вымогали у него деньги и им было мало, хотели еще больше. Эти подростки были пьяные, потому что пока одни над ним издевались, другие ходили и покупали выпивку, а были ли они под наркотикам, ничего не могу сказать. Сейчас устанавливает следствие», — сказала мать пострадавшего.
Она рассказывала aif.ru, что ее сын учится в частной школе. Также с ним в классе обучается и один из юношей-хулиганов. По ее словам, сверстники вымогали у подростка деньги в течение месяца.
В Ижевске пятеро подростков почти сутки издевались над школьником. Анна сообщила aif.ru, что на теле ее ребенка больше 100 гематом, в него в упор выстрелили более 30 раз, а также надругались шваброй. Кроме того, хулиганы также обрали юношу. Крики мальчика услышали соседи и вызвали полицию.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Задержаны все пятеро участников издевательств, из которых две девочки.