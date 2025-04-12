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Журналистка Ивлева-Йорк решила обжаловать статус иноагента

Судебное заседание, на котором будет рассмотрен иск журналистки, назначено на 25 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск журналистки Виктории Ивлевой-Йорк*, решившей обжаловать статус иноагента, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Судебное заседание назначено на 25 апреля. Административный истец: Ивлева-Йорк* В. М., административный ответчик: министерство юстиции РФ», — говорится в публикации.

Напомним, о внесении Ивлевой-Йорк* в реестр Минюста стало известно в конце прошлого года. По информации министерства, журналистка выступала против СВО, а также призывала оказывать финансовую поддержку ВСУ.

* Физическое лицо, исполняющие в РФ функции иностранного агента.