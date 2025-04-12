Журналистка Ивлева-Йорк решила обжаловать статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск журналистки Виктории Ивлевой-Йорк*, решившей обжаловать статус иноагента, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Судебное заседание назначено на 25 апреля. Административный истец: Ивлева-Йорк* В. М., административный ответчик: министерство юстиции РФ», — говорится в публикации.
Напомним, о внесении Ивлевой-Йорк* в реестр Минюста стало известно в конце прошлого года. По информации министерства, журналистка выступала против СВО, а также призывала оказывать финансовую поддержку ВСУ.
* Физическое лицо, исполняющие в РФ функции иностранного агента.